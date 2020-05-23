مارادونا يؤيد فرض ضريبة "ثروة" على الأغنياء في الأرجنتين

المصدر: وكالات

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا المدير الفني الحالي لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني عن تأييده التام لفرض ضريبة ثروة على الأغنياء في بلاده.

وقال مارادونا ، في مقابلة إعلامية نقلتها صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية مساء الجمعة: "أؤيد تماما فرض ضريبة ثروة... من الصعب الحديث عن الأغنياء في هذا البلد. هناك أغنياء وفقراء. من لا يملكون المال ، يتسولون في

وتتماشى هذه التصريحات مع الرسالة المصورة التي بثها مارادونا قبل أيام والتي يدعم فيها مشروع توزيع الطعام على الأحياء الفقيرة ومطالبته للمجتمع بالتبرع من أجل الناس الأكثر احتياجا.

وقال مارادونا : "ساعدوا الناس على الطعام. ليس هذا استعراضا ، لأنني قضيت وقتا مع الجوع. عانيته في فيوريتو، وهو شيء أصعب من البرد".

وأعطى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز الضوء الأخضر لعرض مشروع بقانون الضريبة على الثروة أمام البرلمان الأرجنتيني.

وتهدف هذه الخطوة إلى مطالبة الأثرياء الذين تزيد ثرواتهم عن ثلاثة ملايين دولار بسداد ضريبة مرة واحدة. وتقدر الحصيلة المتوقعة من فرض هذه الضريبة بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار أميركي. وتستخدم هذه الحصيلة في مواجهة تكاليف التبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news