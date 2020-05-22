تصرف غريب من مرتضى منصور والزمالك لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تصرف غريب قام به نادي الزمالك اليوم الجمعة بعدما أصدر بيان رسمي وتشكيل لجنة رباعية من أجل استعادة لقب النادي القرن من الأهلي بعد مرور 20 عاماً على هذا اللقب، والغريب بيس البيان الرسمي فهو بالتأكيد من حق مجلس الإدارة ولكن الغريب هو قيام النادي بوضع لافتات كبيرة على أسوار النادي.

وكانت أزمة نادي القرن قد عادت من جديد بين الزمالك والأهلي حيث كلف نادي الزمالك لجنة خاصة بهذا الملف من أجل مخاطبة الفيفا حيث يرى الفريق أحقيته في اللقب وذلك بالرغم من مرور 20 عاماً على تتويج الأهلي بلقب القرن ( طالع التفاصيل ).

وأصدر نادي الزمالك بيان رسمي اليوم عن موقفه الرسمي جاء فيه: “تقرر تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا”.

وفي تصرف جديد من نوعه قام مجلس إدارة نادي الزمالك بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".

وحسب البيان، فتأتي خطوة وضع اللافتات ضمن "الإجراءات التي يتخذها مجلس الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة اإفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".

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