رئيس نادي ليون يأمل في العودة عن قرار إنهاء الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

أكد رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال أولاس، أبرز المعارضين لقرار إنهاء موسم الدوري الفرنسي لكرة القدم مبكرا بسبب فيروس كورونا المستجد، أنه لا يزال يأمل في عودة سلطات اللعبة عن قرارها.

وقال أولاس في تصريحات لوكالة (فرانس برس) ردا على سؤال عما اذا كان لا يزال يرى امكانية للعودة عن قرار إنهاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب، "عندما تكون نيتنا صافية، علينا ان نقول إن الأشخاص الذين ارتكبوا خطأ التوقف بشكل سريع جدا، لن يرتكبوا خطأ ثانيا سيكون عبارة عن عدم العودة"، إلى خوض مباريات البطولة.

وتابع "آمل في أن يتم استئنافها. كان يمكن القيام بالأمر في يوليو، لأن لا شيء يمنع ذلك. (ناديا) رين وستراسبورغ عاودا التمارين الفردية".

وعن رسالة لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين اعتبر فيها القرار الفرنسي سابقا لأوانه، علّق أولاس "أسأل نفسي ليل نهار عما حصل فعلا (لاتخاذ القرار). عدد من المعنيين بكرة القدم ربما فكروا بمصالحهم الذاتية عوضا عن المصلحة العامة".

وألمح أولاس إلى احتمال أن يكون ثمة "ضغط على مؤسسات كرة القدم نفسها، وربما من مسؤولين"، من أجل وضع حد في نهاية أبريل لموسم 2019-2020، وتتويج سان جرمان المتصدر.

وأتى القرار حينها بعد نحو يومين من إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عدم السماح بإقامة أي نشاط رياضي حتى سبتمبر.

ولا تزال فرنسا الوحيدة بين البطولات الأوروبية الوطنية الخمس الكبرى التي اتخذت قرار إنهاء الموسم. وعلى صعيد البطولات الأخرى، تبحث إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا في سبل استكمال الموسم وبدأت باتخاذ خطوات تدريجية نحو ذلك من دون تحديد موعد رسمي بعد، في حين أصبحت ألمانيا السبت الماضي، أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها، لكن من دون جمهور وفي ظل إجراءات صحية صارمة للوقاية من "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news