مرتضى منصور أكثر المستفيدين من برنامج “رامز مجنون رسمي”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعتبر برنامج رامز جلال الذي يذاع سنوياً في شهر رمضان المبارك واحداً من أكثر البرامج مشاهدة ضمن سلسلة البرامج والمسلسلات التي تذاع خلال هذه الفترة، وينتظر الجمهور يومياً الضحية الجديدة التي ستقع تحت قبضته، وهذا العام خرج رامز جلال بشكل مختلف حيث حرص على مواجهة ضحيته واجهاً لوجه على عكس المواسم السابقة الذي كان يظهر في أخر الحلقة.

وكان رامز جلال قد استضاف خلال حلقات البرنامج الذي انتهى منها 27 حلقة 6 رياضيين من الأهلي والزمالك وهم مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ، ومحمد الشناوي، علي معلول، محمود كهربا من الأهلي وطارق حامد وأشرف بن شرقي من الزمالك، إضافة إلى الناقد الرياضي المصري أبو المعاطي ذكي.

واعتاد الجمهور أن يكون رامز جلال وضيفه يومياً خلال عرض الحلقة وبعدها أن يكون أسم الضيف “ترند” على مواقع التواصل الإجتماعي وأكثر الأسماء بحثاً حيث يبحث الجمهور عن ضحية رامز جلال وما حدث بها.

ولكن خلال حلقات البرنامج هذا الشهر كان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هو أكثر الأسماء بحثاً خلال حلقات برنامج “رامز مجنون رسمي” بالرغم من أنه لم يكن ضيفاً في أياً من الحلقات ولكن كان دائماً ما يعلق على ظهور لاعبي فريقه أو التعليق على حلقة مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ ( طالع التفاصيل ).

تحويل رامز للمستشفى

البداية كانت مع انطلاقة البرنامج حيث طالب مرتضى منصور بتحويل مقدم البرنامج إلى مستشفى الأمراض العقلية لما يفعله مع ضيوفه من مقالب واستعان بإسم البرنامج لتحقيق طلبه حيث أكد أن رامز حلال أعترف بأنه مجنون رسمي كما أدعى أن مقدم البرنامج “ماسوني” وأكد أن حلقاته سيتم منعها وهو ما لم يحدث بالتأكيد.

محمود كهربا

حلقة لاعب الأهلي محمود كهربا لم تخلو أيضاً من تعليق رئيس نادي الزمالك عندما استفز محمود كهربا خلال البرنامج جمهور الزمالك بأن جمع الكرات في الأهلي أفضل من اللعب أساسياً في نادي الزمالك وهو ما جعل رئيس نادي الزمالك يخرج في فيديو مصور ليهين محمود كهربا ورامز جلال على تصريحاته

خصومات لاعبي الزمالك

بعد أن تأكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تواجد طارق حامد وأشرف بن شرقي في حلقات البرنامج غضب بشده وأكد تطبيق غرامة 500 ألف جنيه على اللاعبين خوفاً من إهانة إسم الزمالك في برنامج رامز جلال كما يدعي.

طارق حامد

جذب طارق حامد الأضواء في حلقته ببرنامج رامز مجنون رسمي، بعدما ظهر بدور “الأسد” واعتدى على مقدم البرنامج ورفض وضع المكياج قبل الحلقة، وهو ما جعل رئيس نادي الزمالك يخرج بعد الحلقة ويقرر رفع الغرامة عن اللاعب بعدما لقن مقدم البرنامج “علقة سخنة”، كما لم يجرؤ رامز جلال على عرض فقرة الثعبان مع طارق حامد.

أبو المعاطي ذكي

حلقة الإعلامي المصري أبو المعاطي ذكي أيضاً لم تخلو من إسم مرتضى منصور حيث كان الصحفي المصري على خلاف كبير مع رئيس نادي الزمالك، بل وذكرت مصادر مصرية أن حلقة أبوالمعاطي لم يشاهدها الضيف نفسه في وقتها لأنه كان في تحقيق بسبب بلاغ مقدم من مرتضي منصور.

أشرف بن شرقي

نفس الحال تكرر مع لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، بعدما قام بالتعدي على رامز جلال ليخرج مرتضى منصور بعد الحلقة مرة أخرى ويؤكد رفع الغرامة عن اللاعب بعدما عاقب مقدم البرنامج بالتعدي عليه.

سيد عبد الحفيظ

كان الخروج الأخير لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تعليقاً على حلقة مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ، حيث أكد بعدها أن مدير فريق الأهلي أصبح أسمه سيد “يالهوي” موجهاً سؤال لمحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي استفسر منه قائلاً “هل لا زلت تعتقد أن النادي الأهلي أفضل نادي بعد هذه الأهانة لمدير فريق الأهلي الذي مر عليه عمالقة الأهلي.

أصبح أسم مرتضى منصور من أكثر الأسماء بحثاً بعد رامز جلال وغيث مقدم برنامج قلبي أطمأن بسبب تصريحاته الناريه وليكون على محركات البحث أكثر المستفيدين من البرنامج رغم عدم تواجده في أي حلقة.



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