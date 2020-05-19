تحديد موعد استئناف الدوري العراقي

المصدر: وكالات

حددت الهيئة الموقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم الثالث من يوليو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري المحلي الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقل بيان اعلامي أمس الاثنين عن رئيس الهيئة الموقتة اياد بنيان قوله "إن "رار تحديد الموعد الافتراضي لاستئناف مسابقة الدوري جاء استناداَ الى مخاطبة الاتحاد الآسيوي بضرورة تحديد موعد عودة المسابقات، كما أن هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".

واضاف "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول. وتتابع الهيئة الموقتة مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع".

واوضح "سنقوم في وقت لاحق بتحديد ضوابط وشروط ملائمة لعودة النشاط الكروي تتعلق بمعايير السلامة ومراعاة التعليمات الصحية".

وكانت الهيئة الموقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بادارة مهام الاتحاد العراقي لستة اشهر واجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء هذه المدة، علقت سابقا منافسات الدوري حتى 22 مايو انسجاما مع توصيات خلية الازمة الحكومية.

وتعثرت مسابقة الدوري اكثر من مرة هذا الموسم، اذ توقفت اضطراريا في أكتوبر الماضي نتيجة التظاهرات التي كانت تجتاح المدن العراقية، واستأنفت نشاطها في فبراير قبل ان تتوقف مجددا في مارس الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19".



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