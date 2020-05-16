بوخوم يستعيد نغمة الانتصارات مع استئناف الدوري الألماني

المصدر: وكالات

استعاد بوخوم نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا مع استئناف فعاليات المسابقة اليوم السبت بأربع مباريات في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة التي كانت توقفت في التاسع من مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحقق بوخوم فوزا مهما 3 / صفر على هايدنهايم كما فاز كارلسروه على دارمشتاد 2 /صفر وإرتسجيبرجه آوه على ساندهاوزن 3 / 1 وتعادل يان ريجنسبورج مع هوليستن كيل 2 / 2 .

وأنهى بوخوم الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما أنتوني لوسيلا وجوردي أوسي توتو في الدقيقتين 11 و34 .

وفي الشوط الثاني ، سجل سيلفيري جانفولا الهدف الثالث لبوخوم في الدقيقة 64 ليقضي على آمال هايدنهايم في العودة في المباراة.

ورفع بوخوم رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر علما بأنه الفوز الأول بعد تعادلين متتاليين ، وتجمد رصيد هايدنهايم عند 41 نقطة في المركز الرابع.

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