إيطاليا.. شفاء أربعة لاعبين من فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي سمبدوريا الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبيه الأربعة الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي قد شفيوا الآن.

وكتب نادي مدينة جنوى الساحلية في بيان له "يعلن سمبدوريا أن اللاعبين الأربعة الذين كانت نتيجة اختبارات فيروس كورونا ايجابية لديهم في وقت سابق، تم فحصهم مرتين كما كان مقررا وجاءت النتيجة سلبية".

ومنذ عودة اللاعبين للتدريبات الفردية في الرابع من مايو الجاري، أعلن عن إصابة أربعة لاعبين اخرين بفيروس "كوفيد-19"، واحد في تورينو وثلاثة في فيورنتينا، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني-الطبي للاخير، حيث وضعوا جميعهم في الحجر الصحي.

واقترحت الأندية الأربعاء تاريخ 13 يونيو المقبل، موعدا لاستئناف منافسات الدوري المحلي المعلّق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، بعد الاتفاق على البروتوكول الصحي لمعاودة التمارين الجماعية. في حين أبدت الحكومة حذرها من المسارعة في معاودة النشاط وهي لم تتخذ قرارها بشأن استئناف المنافسة.

وأعطى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو.

وتبقى القضية الأكثر حساسية على طريق استئناف المنافسة المحتمل هي التزام الأندية بالحجر الصحي على كامل تشكيلتها وكذلك أعضاء الجهاز الفني، لمدة 15 يوما، بمجرد ظهور حالة إيجابية.



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