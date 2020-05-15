"مشجعون من ورق" وهتافات حقيقية في مباريات الدوري الألماني غداً

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "بليد" الألمانية، عن أفكار عدة ستلجأ لها أندية الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات، اعتباراً من غد السبت، أبرزها الاستعانة بصور ومجسمات كرتونية لجماهير حقيقة من أصحاب البطاقات الموسمية، مع تطبيق يسمح بالتحكم في أصوات المشجعين، بهدف إعادة أجواء المباريات للملاعب الخالية.

وقالت الصحيفة إن "نادي مونشنغلادباخ الألماني سار على هذه الخطى، بعرض النادي صور كل مشجع على ورق مقوى في المدرجات مقابل 19 يويرو، مع وضع صور لجماهير الفريق المنافس في الجانب الأخر من الملعب، خصوصاً أن النادي تلقى أكثر من 12 ألفاً طلب حتى الآن".

وأضافت على لسان ممثل رابطة الجماهير في غلادباخ، توماس فينمان: "يلبي منظمو الحملة الطلبات كافة حتى الآن، لتبقى المشكلة الحقيقية في أن المباريات ستقام دون جماهير في غياب الضوضاء والأجواء المثيرة، حيث ستتردد صيحات اللاعبين والمدربين في الملعب الخالي".

وأكدت الصحيفة، أن "شركة أخرى ومقرها ميونيخ، ابتكرت تطبيقاً يصدر ضجيجاً بناء على ردود فعل المشجعين الصاخبة أثناء متابعة المباريات من المنازل، إذ يتيح هذا التطبيق الإمكانية للمشاهد اختيار الفريق الذي يشجعه، وتحديد المباراة التي يرغب في متابعتها، مع أربعة خيارات إضافية من التفاعل بين الهتاف والتصفيق والغناء والصفير، خصوصاً أن هذا التطبيق يدعم نحو 350 ألف مستخدم في المباراة الواحدة، ويسهم في تردد أصوات الضجيج في المنازل والملاعب على حدٍ سواء".

يذكر أن فريق مونشنغلادباخ الألماني سيخوض أولى مبارياته على أرضه بعد استئناف الدوري الألماني حين يواجه فريق إينتراخت فرانكفورت لحساب الجولة 26 في الدوري، والتي تعد الأولى منذ مارس الماضي، جراء توقف النشاط الرياضي في ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التي فرضت على البلاد والناجمة عن تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد".

ويحتل بايرين ميونيخ صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق الأربعة نقاط أقرب منافسيه فريق بروسيا دورتموند، فيما يحتل فريق مونشنغلادباخ المركز الرابع برصيد 49 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن فريق "لايبزيغ" صاحب المركز الثالث.

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