وفاة بطل المشي الجزائري عثمان شيباني.. "عمره 20 سنة"

المصدر: وكالات

نعى الاتحاد الجزائري لألعاب القوى اليوم الأربعاء، بطل مسابقة المشي عثمان شيباني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ20 عاما.

وأوضح الاتحاد في رسالة عزاء نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن شيباني لاعب نادي المجمع الرياضي البترولي، توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية أمس الثلاثاء.

وكان شيباني، يعد من الرياضيين الجزائريين الواعدين في المشي، حيث سبق واحتل المركز الـ31 في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة ثامبار بفنلندا عام 2018.

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