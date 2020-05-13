الهلال السعودي يرفض التفريط بالإيطالي جيوفينكو

المصدر: وكالات

أكدت إدارة نادي الهلال السعودي تمسكها ببقاء الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رافضة التفريط به خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن مصدر رسمي داخل إدارة الهلال لم تفصح عن هويته، أنه لا نية لدى النادي للتفريط باللاعب، وأن اللاعب من جهته متمسّك أيضا بالبقاء في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكانت أنباء ترددت حول عودة جيوفينكو (33 عاماً) إلى الدوري الإيطالي. وكان جيوفينكو انتقل إلى الهلال في يناير 2019 قادما من تورنتو الكندي، وساهم مع الفريق الأول في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.



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