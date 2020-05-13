تعرف إلى خسائر الأندية الإنجليزية من ايرادات البث التلفزيوني

المصدر: وكالات

تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطر خسارة مبالغ ضخمة من ايرادات حقوق البث التلفزيوني جراء اضطرارها إعادة جزء من الأموال الى القنوات الناقلة، حتى في حال استئناف الموسم المعلق منذ مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة.

سيتم تعويض مبالغ للقنوات عن المباريات التي لم تُقم في موعدها المحدد، كما ويعتبر عدم تواجد جماهير في الملاعب عاملا مهما في هذه المعضلة.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الأندية التي واصلت مشاوراتها بشأن "مشروع الاستئناف" الاثنين، تواجه خسائر بقيمة 340 مليون جنيه استرليني (420 مليون دولار).

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري "تمكنا اليوم من إطلاع أنديتنا بشأن وضعنا مع القنوات الناقلة، وهو طبعا أمر سري...مهما يحصل، ستكون هناك خسائر كبيرة في ايرادات الأندية، هذا أمر حتمي".

وتابع "استطعنا وضع تصوّر لما يمكن أن يحدث وفقا لعدة سيناريوهات، في حال استكمال الموسم أو عدمه، للسماح لها (الأندية) برسم صورة ونحن الآن في بداية مايو".

وقد تصل قيمة المبالغ التي ستتم إعادة تسديدها الى القنوات الناقلة ما يقارب 760 مليون جنيه استرليني في حال تعذّر استكمال الموسم. فيما سبق وحذّر ماسترز من أن هذه القيمة قد تصل الى مليار جنيه إذا أضيفت إليها الخسائر من بيع تذاكر المباريات.

وللدلالة على الشك الذي لا يزال قائما بخصوص استئناف الموسم، ناقشت الأندية الـ20 الاثنين وللمرة الأولى عواقب إنهاء الموسم بشكل نهائي والنماذج الممكنة لتحديد شكل الترتيب النهائي.

وسمحت الحكومة البريطانية باستئناف المسابقات الرياضية بدون جمهور انطلاقا من الأول من يونيو المقبل شريطة أن يظل وباء "كوفيد-19" تحت السيطرة.



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