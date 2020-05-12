إلغاء مراحل الدوري الماسي لألعاب القوى في زيوريخ ولندن الرباط بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى، اليوم عن إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وإعادة جدولة لقاءات تم تأجيلها إلى شهري سبتمبر وأكتوبر.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل من الدوحة، لكن "كوفيد-19" أحدث فوضى عارمة في معظم النشاطات الرياضية حول العالم لاسيما ألعاب القوى.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء موناكو في 14 اغسطس، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي. وذكرت رابطة الدوري الماسي في بيان لها أنه سيكون لدى كل منظم المرونة لتكييف برنامجه وشكل مسابقاته.

وأضاف البيان "لن يكون الدوري الماسي عام 2020 سلسلة من الأحداث المنظمة التي تؤدي إلى النهائي، كما كان الحال عادة. ونظرا للثغرات الحالية في فرص التدريب والسفر، من المستحيل ضمان تكافؤ الفرص ونظام تأهيل منصف في عام 2020.

وبالتالي فإن الرياضيين لن يكسبوا نقاطا في الدوري الماسي هذا الموسم ولن يكون هناك نهائي في أي من المنافسات الـ24 في زيوريخ، كما كان مخططا له في الأصل. وسيقوم كل منظم بمراجعة وإعلان شكل منافساته قبل شهرين من موعد الحدث للتمكن من التعامل مع الشروط الحالية التي وضعتها حكوماتهم".

وتم الغاء مراحل الرباط، لندن، وزيوريخ، وباتت مرحلة موناكو هي الأولى على جدول المنظمين، يتبعها لقاء غايتسهيد ثم ستوكهولم.

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