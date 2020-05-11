ليس بكورونا.. وفاة لاعب إيطالي شاب

المصدر: وكالات

توفي الإيطالي أندريا رينالدي، لاعب فريق أتالانتا لكرة القدم المعار لفريق من الدرجة الرابعة، اليوم الاثنين عن 19 عاما، جراء جلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض تمدد الأوعية الدموية الدماغية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرياضية الإيطالية.

وكان لاعب الوسط الشاب تعرّض لوعكة صحية الجمعة أثناء تدريبه في منزله بالقرب من كومو، في شمال إيطاليا. وتم نقله الى المستشفى في فاريزي حيث توفي صباح اليوم.

ومثل رينالدي أتالانتا في مسابقات الفئات العمرية، من سن 13 عاما وصولا إلى بطولة بريمافيرا (الشباب تحت 19 عاما)، وفاز مع فريق تحت 17 عاما بلقبي الدوري والكأس السوبر (لنفس الفئة العمرية).

وتمت إعارة رينالدي هذا الموسم إلى لينيانو من الدرجة الرابعة.

ورثى اتالانتا في بيان له لاعبه الشاب "تماما كما هو الحال على أرض الملعب كنت دائما لا تستسلم، وهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك. ابتسامتك الرقيقة ستبقى دائما على قيد الحياة في قلوب أولئك الذين كان من حسن حظهم الإلتقاء بك".

وأضاف "الرئيس أنطونيو بيركاسي وعائلة أتالانتا بأكملها يقدمون لأقارب أندريا وفريق لينيانو خالص وأصدق تعازيهم. وداعا أندريا".

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