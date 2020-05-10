موقف خشبة من إدارة الأهلي المصري لأزمة عبدالحفيظ و"رامز مجنون رسمي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دافع المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي المصري ونجم الفريق السابق هادي خشبة عن مدير الكرة بالنادي واللاعب السابق في "القلعة الحمراء" سيد عبدالحفيظ بعد موقف النادي من ظهوره في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالياً في رمضان على قنوات "إم بي سي".

وأكد خشبة أن عبدالحفيظ باق في منصبه خلافا لما يتردد بأن النادي سيعاقبه بالرحيل وأن شخصيات أخرى من أبناء النادي ستتولى المهمة عوضاً عنه، وقال لقناة "تن" المصرية: "الطبيعي من لجنة التخطيط في الأهلي أن تحمي اللاعبين، وليس هناك أي توصية برحيل سيد عبدالحفيظ، وهذا كله مجرد اجتهاد إعلامي".

وأوضح "مدير الكرة له هيبته ومكانته داخل الفريق، لأن ذلك سيتسبب في اهتزاز صورته أمام اللاعبين، ويجب على المسؤول الحفاظ على ذلك".

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد اجتمعت مع عبدالحفيظ وأكدت له بأنها ستطبق اللائحة الداخلية فيما يتعلق بظهوره الأخير ولاعبي الفريق في "رامز مجنون رسمي".

وأوضح هادي خشبة "هناك لائحتان داخل الأهلي واحدة خاصة باللاعبين والأخرى للجهاز الفني، وبها مسألة الظهور في البرامج سواء الراديو أو التلفزيون".

وتابع: "شرط ظهور اللاعب هو موافقة المسؤول، وإذا كان مسؤول من سيظهر تكون الموافقة ممن أكبر منه في المنصب، وجزء مادي يحصل عليه النادي من ظهور اللاعب أو المسؤول، وهذا ما نسير عليه منذ فترة".

وأكمل: "أعتقد أن سيد عبد الحفيظ حصل على إذن من مسؤولي الأهلي، والمعلن أنه سيذهب لبرنامج عادي وتفاجأ بما حدث، ولكن لو كان يعلم التفاصيل من البداية فكان عليه الابتعاد وعدم الظهور".

يذكر أن "رامز مجنون رسمي" استضاف ثلاثة من لاعبي الاهلي في الحلقات السابقة وهم: المحترف التونسي علي معلول، محمود كهربا، ومحمد الشناوي، وكانت أسئلته وردود اللاعبين مستفزة دفعت نادي الزمالك إلى التقدم ببلاغ رسمي لوقف البرنامج لكن المدعي العام في مصر رفض الدعوى.

ولا يعرف بعد ما إذا كانت حلقة سيد عبدالحفيظ ستعرض في البرنامج من عدمه خصوصاً بعد الأنباء الواردة حول تدخل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والجهود التي يبذلها لعدم إذاعتها، بحسب مصادر مصرية.

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