ريال مدريد يعتبر تجديد عقد كاسيميرو أولوية على راموس ومودريتش

المصدر: وكالات

تنتظر فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مهمة كبرى هذا الصيف خصوصاً أن عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أوشكت على الانتهاء.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اليوم الأحد، فإن عقود القائد سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو تنتهي في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للنادي الملكي هي تمديد عقد كاسيميرو حيث عرض عليه النادي بالفعل تمديد عقده حتى 2023 ويبدو اللاعب في طريقه للموافقة.

لكن مصير راموس ومودريتش لم يتحدد بعد حيث من المتوقع أن يعرض عليهما الريال التجديد لعام واحد فقط لكنهما يرغبان في البقاء لعامين على الأقل.

أما الكولومبي خاميس رودريغيز فمن المتوقع رحيله عن «سانتياغو برنابيو» هذا الصيف تجنبا لرحيله دون مقابل عقب نهاية عقده في 2021.

وبالنسبة لمستقبل فاسكيز فإنه سيتحدد بناء على الصفقات التي سيبرمها النادي هذا الصيف حيث سيتحدد بعدها إذا كان الريال في حاجة لجهوده من عدمه.



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