إحباط في إيطاليا بعد اكتشاف إصابات كثيرة بـ «كورونا» في الأندية

المصدر: روما - د.ب.أ

واصلت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية الإيطالية لكرة القدم الارتفاع، حيث كشف ناديا فيورنتينا وسمبدوريا، أول من أمس، عن وجود حالات إيجابية في صفوفهما، وقبلهما أندية أخرى بينها تورينو.

وشكل الأمر إحباطاً للكثيرين في إيطاليا، خصوصاً الأندية والمشجعين. وأعلن فيورنتينا عن إصابة ستة من أفراده بفيروس «كوفيد-19»، بينهم ثلاثة لاعبين، وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني - الطبي، وذلك بعد الجولة الأولى من الفحوص الطبية قبل معاودة الأندية تدريباتها.

ويخضع جميع لاعبي الأندية الإيطالية لفحوص طبية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل الحصول على الضوء الأخضر، من أجل معاودة التمارين في المقار التدريبية لأنديتهم.

وأشار النادي إلى أنه تم عزل الأشخاص الستة، بعيداً عن بقية أفراد الفريق، الذين سيعاودون التمارين.

في حين أصدر سمبدوريا بياناً، أكد فيه وجود أربع حالات إيجابية في صفوف لاعبيه، بينها للاعب كان تعافى سابقاً من الفيروس.

وقال البيان: «خلال الاختبارات التي خضع لها اللاعبون، ظهرت ثلاث حالات إيجابية جديدة بالإضافة إلى لاعب جاءت حالته إيجابية مرة جديدة».

وكان خمسة لاعبين في صفوف الفريق قد أعلن عن إصابتهم في وقت سابق بالفيروس، بالإضافة إلى طبيب. واجتمع الاتحاد الإيطالي للعبة، مساء أول من أمس، مع اللجنة العلمية الفنية الحكومية، لبحث البروتوكول الطبي لاحتمال العودة إلى التدريب الجماعي.

وأكد وزير الرياضة، فينتشنزو سبادافورا، بعد الاجتماع، أنه «يأمل» استئناف تدريبات الفرق في 18 مايو.

- الإصابات الجديدة تلقي بظلال من الشك حول خطة استئناف الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news