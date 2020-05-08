لاعب مانشستر سيتي للإعلاميين: مضايقاتكم تؤثر على صحة عائلتي وأطفالي

المصدر: وكالات

دافع لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر عن نفسه، متحدثا عن مواجهته وعائلته سلسلة من المضايقات، بعد خرقه للمرة الثانية خلال أسابيع، قواعد العزل المنزلي المفروضة في إنجلترا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ووكر (29 عاما) قد تقدم باعتذار علني في مطلع أبريل، بعدما أشارت تقارير صحافية الى انه دعا أصدقاءه إلى المنزل في ظل تفشي كورونا، وفي المقابل كان يدعو مشجعي كرة القدم الى التزام تعليمات الحكومة وعدم الاختلاط مع الآخرين.

وهذا الأسبوع، أشارت تقارير الى أن مدافع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خالف مجددا هذه القواعد من خلال زيارة والديه وشقيقته في مدينة شيفيلد.

ونشر المدافع الدولي الإنجليزي ليل الخميس الجمعة بيانا مطولا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه "أشعر أنني بقيت صامتا بما فيه الكفاية".

وأضاف "نظرا الى التقارير الأخيرة المنشورة عني وعن عائلتي، أشعر بأن لا خيار أمامي سوى التحدث عن هذه الأمور بشكل علني (...) لقد اختبرت في الآونة الأخيرة إحدى أقسى الفترات في حياتي، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك. لكنني أشعر الآني بأنني عرضة لمضايقات".

وتابع "لم يعد الأمر يتعلق بي حصرا، بل يؤثر على صحة عائلتي وأطفالي".

وأقر ووكر بأنه خالف التعليمات المفروضة لمكافحة تفشي "كوفيد-19" من خلال زيارة شقيقته ووالديه.

وأوضح "بشأن الأحداث الأربعاء، انتقلت الى شيفيلد لأقدم لشقيقتي بطاقة (تهنئة في) عيد ميلادها وهدية، لكن أيضا لأتحدث الى شخص (هي) من القلائل الذين أعرف أنه يمكنني الوثوق بهم (...) لقد عانقتني لتذكرني بأنها تهتم وبأنني محبوب. ماذا كان يتوجب عليه فعله؟ دفعها بعيدا (عني)؟".

وتابع "بعد ذلك، انتقلت الى بيت والديَّ لأخذ بعض الوجبات المطهوة منزليا. مجددا، الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة جدا عليهم".

ووجه ووكر انتقادات لاذعة للاهتمام الإعلامي به، سائلا "ما الذي قام به والديّ وشقيقتي ليستحقوا انتهاك خصوصيتهم من خلال لحاق المصورين بي الى منزلَيهم؟ أشعر على الدوام بأنني ملاحَق".

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