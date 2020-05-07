الأهلي المصري يتلقى صدمة بشأن رمضان صبحي

المصدر: أحمد طارق-دبي

بات موقف الأهلي المصري في غاية الصعوبة للاحتفاظ بخدمات اللاعب الدولي رمضان صبحي في الموسم المقبل، والذي يلعب معاراً لـ "الأحمر" من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وتلقى النادي القاهري صدمة قدم تعرقل مفاوضاته مع هيدرسفيلد، بعدما أكدت وسائل إعلام تركية دخول نادي بيشكتاش التركي في مفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم صبحي.

وذكرت صحيفة sanalajans أن بيشكتاش يجهز لمفاجأة بضم رمضان صبحي عقب انتهاء إعارته، وذلك بعدما تلقى النادي معلومات من زميله في المنتخب المصري، محمد النني الذي يلعب في صفوف بيشكتاش على سبيل الإعارة من آرسنال الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news