حارس ريال مدريد: من الظلم تتويج برشلونة بلقب "الليغا"

المصدر: وكالات

أعرب حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، البلجيكي الدولي تيبو كورتوا عن أمله في استكمال، وإنهاء الموسم الحالي لكرة القدم الإسبانية بشكل طبيعي. وقال إنه يرى أن فكرة تتويج برشلونة المحتمل بلقب الدوري الإسباني "الليغا"، حال عدم استكمال الموسم المتوقف حاليا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مسألة غير مناسبة.

وقال كورتوا (27 عاما) في تصريح للتلفزيون البلجيكي: "نتأخر عن برشلونة بفارق نقطتين فقط، ما يعني أننا نستطيع الفوز باللقب، سيكون من الظلم تتويج برشلونة بطلا، حال إلغاء هذا الموسم". وفي إسبانيا، التي تضررت بشدة من فيروس "كورونا"، قد يستأنف الموسم الكروي نشاطه في يونيو المقبل.

ويثق كورتوا بقدرة الريال على الفوز باللقب، متفوقا على برشلونة. وقال الحارس البلجيكي، الذي يلعب للريال منذ 2018: "تعادلوا معنا مرة وخسروا مرة. أظهرنا أننا الفريق الأفضل. أود استكمال الموسم. أرى أن البطولة ترتكز على كل المباريات التي يجب أن تقام. ما زالت هناك 11 مرحلة من المباريات، ومن المبكر تحديد البطل".

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