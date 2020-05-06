أطباء الأندية الإنجليزية يتحفظون على إجراءات ما قبل استئناف الدوري

المصدر: وكالات

أبدى أربعة أطباء من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحفظهم على الإجراءات الصحية التي ستتبع، أملا في استئناف النشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تقارير صحافية اليوم.

ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع محوري سيعقده مسؤولو كرة القدم المحلية الإثنين، للبحث في امكانية استئناف مباريات البطولة، والذي يؤمل في ان يتم في أوائل يونيو المقبل.

وكانت رابطة الدوري قد أرسلت الى الأندية العشرين في البريمرليغ، البروتوكل الصحي الذي يجب اتباعه لمعاودة التدريبات، طالبة من أطباء الأندية إبداء الملاحظات عليه.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الأطباء الأربعة أعربوا عن قلقهم. ووضع الطبيب مارك جيليت، المستشار الصحي للدوري الممتاز، البروتوكول بعد التشاور مع رابطات أوروبية أخرى منها إسبانيا وألمانيا، وأبرز نقاطه إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد-19" مرتين أسبوعيا. ورد الأطباء الأربعة بطرح سلسلة من الأسئلة والمشكلات المحتملة.

وأبدوا في رسالة تضمنت 10 عناوين رئيسية، قلقهم من نقاط لم يتم التطرق لها، وأبرزها: الموافقة على المبادئ التوجيهية التي لا تزال تحمل خطر الوفاة، على من تقع المسؤولية التأمين واخضاع اللاعبين، أفراد الجهاز الفني وعائلاتهم، امكانية انتقال عدوى الوباء من تصبب العرق وقفازات حراس المرمى، الشكوك في تجاهل بعض الأندية لهذه التوجيهات، وقدرة فرق الطوارئ على التواجد في مختلف الملاعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news