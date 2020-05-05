وزير ألماني يزف بشرى سارة لعشاق "البوندسليغا"

المصدر: وكالات

حظيت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بدعم وزير الصحة ينز سباهن، الذي أيد اليوم مخططها لاستئناف موسم "البوندسليغا" في الأيام العشرة المقبلة، على رغم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين.

ورأى سباهن في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" أن "البرنامج الأساسي (لرابطة الدوري) منطقي، ويمكن أن يكون بمثابة نموذج للرياضات المحترفة الأخرى. لكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

وتأمل رابطة الدوري في أن تنال الأربعاء الضوء الأخضر لاستئناف الموسم في 15 مايو، حين تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل بقادة المقاطعات الألمانية الـ16 في اتصال عبر تقنية الفيديو. لكن مخطط استئناف الموسم أصبح محط شك الإثنين بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها اللاعبون، المدربون والطواقم، عن إصابة 10 أشخاص بفيروس "كوفيد-19"، بينهم ثلاثة من فريق الدرجة الأولى كولن.

وكشفت رابطة الدوري الإثنين أنه من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين.

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما. ووضع فريق العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم قواعد نظافة لاعتمادها في حال استؤنف الموسم، تتضمن اختبارات دورية في جميع الأندية الـ 36 للدرجتين الأولى والثانية، في خطوة تحظى بدعم مجموعة من السياسيين المؤثرين. وأعطى كل من سباهن ووزير الداخلية والرياضة هورسن سيهوفر موافقته على القواعد الإرشادية الصارمة، كما الحال بالنسبة لرئيسي حكومتي مقاطعتي بافاريا وشمال الراين-وستفاليا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news