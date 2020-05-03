فرق الدوري الإيطالي تقهر كورونا وتستأنف التدريبات الفردية غداً

المصدر: وكالات

جاء في خطاب أرسلته وزارة الداخلية الإيطالية إلى السلطات المحلية أنه أصبح بوسع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم استئناف التدريبات الفردية بداية من غد الاثنين في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي الأحد الماضي إن من الممكن استئناف التدريبات الفردية في الرابع من مايو الجاري والتدريبات الجماعية في 18 من الشهر نفسه.

لكن وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا قال بعد ذلك إنه يمكن للرياضيين المنتمين للرياضات الفردية العودة للتدريبات في الرابع من مايو بينما يتعين على رياضيي الألعاب الجماعية الانتظار حتى يوم 18.

وتعرضت تصريحات سبادافورا لانتقادات وقال نادي ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى أمس الأحد إنه سيسمح للاعبيه باستخدام منشأته التدريبية بداية من غد الاثنين.

وقال نادي بولونيا، المنتمي إلى منطقة إميليا رومانيا التي سمح فيها بشكل خاص للرياضيين المنتمين إلى رياضات جماعية بالتدرب بصورة فردية بداية من الرابع من مايو، إن من الممكن أن يعود لاعبوه للتدريبات بداية من الثلاثاء المقبل.

وقالت منطقة كامبانيا، حيث تقع مدينة نابولي، إنه من الممكن عودة اللاعبين للتدريبات بينما لم يعلق نادي نابولي على ذلك حتى الآن.

وقالت الداخلية الإيطالية في خطاب إلى السلطات المحلية "الرياضيون وغير الرياضيين من رياضات غير فردية، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن، يسمح لهم بممارسة أنشطة رياضية فردية في مناطق عامة وخاصة مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل واحترام حظر التجمعات بجميع أشكالها."

وتوقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي. وبينما ترغب رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي للعبة في اكمال ما تبقى من مباريات الموسم تقول الحكومة إنها لم تقرر بعد إن كانت ستسمح بذلك أم لا في ظل الأزمة الصحية المستمرة.

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