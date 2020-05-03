مورينيو يكشف سبب بكائه مع ريال مدريد في 2012

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

كشف المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، أنه بكي عندما أخرج بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في 2012 ريال مدريد، الذي كان يدربه وقتها، من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ماركا» الإسبانية، نشرت أمس: «هذه الليلة هي الوحيدة التي بكيت فيها بعد مباراة في كرة القدم».

وأضاف: «أتذكرها جيداً. أنا وأيتور كارنكا (مساعد مورينيو) أوقفنا السيارة أمام منزلي وبكينا».

وأكد: «كان من الصعب تقبل الهزيمة، خصوصاً أنه في هذا الموسم 2011-2012 كنا أفضل فريق في أوروبا».

ويصادف مطلع هذا الأسبوع مرور ثماني سنوات منذ أنهى مورينيو سيطرة فريق برشلونة بقيادة غوارديولا على كرة القدم في إسبانيا، من خلال الفوز بلقب الدوري، بعدما حصد 100 نقطة وهو رقم قياسي.

وخسر ريال مدريد في دوري الأبطال بركلات الترجيح أمام بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي، حيث أهدر كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرخيو راموس ركلات الترجيح التي قاموا بتسديدها.

وقال مورينيو: «هذه أيضاً كرة قدم. كريستيانو، كاكا، سيرخيو راموس، إنهم وحوش في كرة القدم، لا يوجد شك في هذا، لكنهم أيضاً بشر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news