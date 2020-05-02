ريال مدريد يحدد موعد العودة إلى التدريبات

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حدد يوم 11 مايو الجاري موعدا محتملا لعودة الفريق إلى التدريبات في المدينة الرياضية للنادي بمنطقة "فالديبيباس".

وأوضح موقع "فوتبول إسبانيا" أن ريال مدريد، بانتظار إرشادات السلطات الصحية الحكومية، لكن النادي يثق في العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن مسؤولي النادي على تواصل دائم مع رابطة الدوري واتحاد الكرة والسلطات الصحية المعنية، بشأن العودة المرتقبة.

وستقوم الحكومة الإسبانية برفع عدد من القيود اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع، وذلك ضمن تخفيف الإجراءات التي فرضت ضمن جهود الحد من انتشار العدوى بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن لم يجر حسم القرار بعد بشأن استئناف منافسات الدوري، وهو ما تسعى إليه كل الأطراف المعنية حاليا.

ولا يزال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني متمسكا بالالتزام باستكمال الموسم، وينتظر الإعلان عن المزيد من التطورات بعد غد الاثنين.

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