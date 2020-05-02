اختبارات كورونا للاعبين والإداريين سلبية في فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت

المصدر: وكالات

أعلن ناديا فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت الألمانيان لكرة القدم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت أن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع ها لاعبو الفريقين والإداريون جاءت سلبية.

ويأتي ذلك بعد ظهور ثلاث حالات إصابة بالفيروس في نادي كولون.

وأعلن الناديان اعتزامهما إجراء اختبار ثان للاعبين والوسط المحيط بهم بشكل مباشر، غدا الأحد.

وكان كولون أعلن عن النتائج الإيجابية مساء أمس الجمعة ووضع النادي اثنين من اللاعبين، وإداريا، قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما، فيما سمح لبقية اللاعبين بمواصلة التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري.

وقال باول كلاين طبيب فريق كولون إن "ما يُطْلَق عليه العزل المنزلي الخاص مقرر فقط لأشخاص الفئة 1، ولسنا نحن من يحدد من ينطبق عليه هذا الأمر، بل المكتب الصحي. ووفقا لهذه المعايير الواضحة، فإننا نفترض أنه من خلال التدريبات في مجموعات فإنه ليس هناك لاعب يعتبر مخالطا من الدرجة الأولى للاعب آخر".

ووفقا لتعليمات مكاتب الصحة وخطة رابطة الدوري الألماني، يتعين على الأندية الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا حتى يمكن اتخاذ تدابير فورية.

ولم يتم الإعلان عن حالات أخرى حتى ظهر اليوم.

وكانت أندية دوري الدرجة الأولى والثانية بدأت أول أمس الخميس إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس حتى يمكن إبعاد اللاعبين المصابين عن المشاركة في التدريبات المنتظر أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري شريطة موافقة السلطات.

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