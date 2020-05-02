مسؤول دولي يشيد بجهود مصر لاستضافة مونديال اليد رغم ظروف كورونا

المصدر: وكالات

أشاد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بجهود الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي في إنجاز كافة الإنشاءات الخاصة بمونديال العالم لكرة اليد 2021 رغم الظروف التي يمر بها العالم من إجراءات استثنائية لموجهة فيروس كورونا.

وتفقدصبحي مع مصطفى الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وشملت الجولة تفقد كل من الصالة الرياضية المغطاة، ومقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وفندق اللاعبين والذي يضم مايقرب من40 غرفة.

وأكد صبحي أن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع لـ 4500 متفرج هي إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالإضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضة العالمية في مختلف الألعاب.

وعبر صبحي عن سعادته بحجم الانجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي وصل لنسبة 80 بالمئة، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية بالصالة سيتم الانتهاء منها بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإنشاءات والأعمال الجارية الآن بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر خاصة وأنها تأتي في ضوء الجهود المبذولة من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمي لليد 2021، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاة المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الأعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذة.

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