جدة نجم كرة إسباني شهير تهزم "كورونا" بعمر الـ95

المصدر: وكالات

أعلن لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس أن جدته الكبيرة البالغة من العمر 95 سنة، هزمت فيروس كورونا المستجد. وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته أصيبت بالفيروس مع 70 بالمئة من المتواجدين معها، في دار تمريض في بلدة "أرينيس دي مار" في مدينة برشلونة.

لكن لاعب أرسنال وتشلسي الانجليزيين وبرشلونة الاسباني السابق، كتب على حسابه في "تويتر": تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبيا يوم امس!".

وتابع اللاعب البالغ 32 عاما "جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا مساعدة الممرضين والاطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعا من العيش افضل في هذه اللحظات الصعبة".

وبقي فابريغاس، بطل العالم وأوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الاغلاق الصحي. وقرر فابريغاس التنازل عن 30 بالمئة من راتبه حتى إشعار آخر، بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وتأجيله تقاضيه لمدة أربعة أشهر، ومساعدة موظفي النادي على تقاضي رواتبهم.

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