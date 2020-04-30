مورينيو: عودة المباريات جيدة للجميع

المصدر: وكالات

رأى المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنكليزي جوزيه مورينيو أن عودة المباريات، حتى لو خلف الأبواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية للمشجعين المتعطشين لعودة الحماس الى الملاعب.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

وأسفر "كوفيد-19" عن وفاة ما يزيد عن 26 ألف شخص، من ضمن ما يفوق 165 ألف حالة اصابة مؤكدة ومعلنة في المملكة المتحدة. وكان الاتحاد الهولندي للعبة أعلن الجمعة إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020، في حين دعت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراتشينيانو رابطة الدوري الفرنسي إلى إلغاء موسم الدرجة الأولى.

ومن المقرر ان تجتمع اندية الدرجة الممتازة في انكلترا غدا مع "مشروع الاستئناف" على رأس جدول اعمالها. وستتم مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم على الرغم من الصعوبات اللوجستية.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنكليزية من ملعب توتنهام الذي تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس "كوفيد-19"، "أفتقد كرة القدم. لكني أفضل أن أقول إني أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعا نفتقده. كرة القدم هي مجرد جزء من عالمي. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، هذه معركة علينا جميعا أن نخوضها". ومن غير المتوقع أن يُسمح للمشجعين بحضور المباريات في حال اتخذ القرار باستئناف الموسم.

ووصرح مورينيو قبل اعلان تعليق البطولة، أنه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم نتيجة الاصابات الكثيرة في صفوف فريقه. وعانى توتنهام الذي كان يحتل المركز الثامن عند تعليق المنافسات، من عدة اصابات في صفوفه شملت هداف الفريق هاري كاين، لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، والمهاجمين الهولندي ستيفن بيرغفاين والكوري والجنوبي سون هيونغ مين.

واستغل سون تعليق البطولة لاتمام تدريبات الخدمة العسكرية في بلاده التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع في معسكر مشاة البحرية.

وحول الموضوع قال مورينيو "لقد تعافوا من اصاباتهم، لذا فإن هاري كاين وموسى سيسوكو وستيفن بيرغفاين ليسوا مصابين، وأصبح علينا الاستعداد لنكون جاهزين للعب كرة القدم".

واضاف "بالنسبة لهم، كانوا مصابين لفترات طويلة، وعندما اقتربوا من الشفاء توقفنا عن التدريب، لا أعرف وهم لا يعرفون، علينا الانتظار للحصول على الإذن الرسمي والمناسب للاعبين للعودة الى التمارين من جديد في مجموعات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العودة إلى مستوى المنافسة العادي".

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