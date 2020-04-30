لاعب من أصول مغربية يقرض نادياً بلجيكياً لكرة القدم لإنقاذه من أزمة مالية

المصدر: وكالات

قام لاعب الوسط البلجيكي - المغربي مروان فلايني مبلغ ثلاثة ملايين يورو لنادي بداياته، ستاندار لياج الذي، يعاني راهناً صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم. ويسير فلايني (32 عاما)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني راهناً ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، على خطى مواطنه، أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي استثمر ايضاً في الشركة المالكة للنادي "ايموبيليار ستاندار دو لياج".

وبحسب يومية "لادرنيير أور"، امتلك فيتسل اخيراً 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة. وكان الاتحاد البلجيكي رفض في الثامن من أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار لعدم ملاءته مالياً. ومن دون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات الى درجات الهواة. واستأنف ستاندار امام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة "بلغا". وتصدر محكمة التحكيم قرارها في الخامس من مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news