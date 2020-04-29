قائمة ضحايا رامز جلال.. لاعبو الأهلي والزمالك من «تحت الأرض» إلى «مجنون رسمي»

المصدر: محمد الحتو - دبي

يثير الفنان المصري رامز جلال مقدم برامج المقالب السنوي على قنوات «إم بي سي»، جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية خلال شهر رمضان، خصوصاً لدى استضافته نجوم الصف الأول في ناديي الأهلي والزمالك الأكثر شعبية في مصر، لما تحتويه الحلقات من «سخرية وإهانة»، على حد وصف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام لمقاضاة القائمين على برنامج الموسم الحالي «رامز مجنون رسمي».

واستقطب رامز جلال عدداً كبيراً من اللاعبين إلى برنامجه خلال السنوات الأخيرة لأنهم يحققون نسب متابعة عالية، بحكم نجوميتهم والقواعد الجماهيرية الغفيرة التي تقف خلفهم في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد ضحايا مقالب رامز جلال من لاعبي كرة القدم خلال السنوات الأربعة الماضية 24 لاعباً من نجوم الكرة الحاليين والمعتزلين بالإضافة لمدرب المنتخب المصري حسام البدري، ويمتلك جميعهم شعبية جارفة بين أنصار الأهلي والزمالك.

«الإمارات اليوم» ترصد ضحايا مقالب رامز جلال "اللاعبين" ابتداء من برنامج «رامز تحت الأرض» بموسم 2017 وحتى «رامز مجنون رسمي» العام الحالي، على النحو التالي:



«رامز تحت الأرض» 2017

لاعبو الأهلي رمضان صبحي ومؤمن زكريا، و«المعتزل»، ومهاجم الأهلي حالياً والزمالك سابقاً محمود كهربا.

«رامز تحت الصفر» 2018

لاعب الأهلي سعد سمير، وابن النادي الأهلي سابقاً محترف أستون فيلا حالياً محمود تريزيغه، ومحترف الأهلي، المغربي وليد أزارو، وحارسا حارسا مرمى الأهلي أحمد الشناوي وشريف إكرامي، ومدرب الأهلي السابق المدير الفني للمنتخب المصري حالياً حسام البدري.

ومن الزمالك استضاف رامز جلال قائد الفريق محمود عبد الرازق «شيكابالا»، ولاعب الأهلي والزمالك السابق المعتزل المحلل الفني حالياً رضا عبدالعال، فضلاً عن لاعب الأهلي سابقاً وبيراميدز حالياً عبدالله السعيد.



«رامز في الشلال» 2019

محترف الزمالك، التونسي فرجاني ساسي، وثنائي الأهلي صالح جمعة ووليد سليمان، ومدافع الأهلي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي أحمد حجازي، بالإضافة إلى رضا عبدالعال.

«رامز مجنون رسمي» 2020

ظهر حتى الآن في برنامج الموسم الحالي نجم الأهلي التونسي علي معلول، ويترقب الجمهور زميلاه في الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي ومحمود كهربا، أما جماهير الزمالك ستكون على موعد مع حلقات طارق حامد، والمحترف التونسي أشرف بن شرقي والحارس محمود جنش.

وتحوم الشكوك حول عرض حلقة مدير الكرة بالأهلي اللاعب السابق سيد عبدالحفيظ الذي يتردد بأن ناديه رفض عرض حلقته بعد تدخل من رئيس النادي محمود الخطيب.

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