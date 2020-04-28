"البصق" ممنوع على اللاعبين بأمر "فيفا"

المصدر: وكالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لن يكون بمقدور اللاعبين، ممارسة عادة البصق بعد استئناف المنافسات المعلّقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب البروفسور ميشال دهوغ رئيس اللجنة الصحية (فيفا).

وقال دهوغ لصحيفة "تيليغراف" البريطانية "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية. عندما نستهل كرة القدم مجددا، أعتقد انه يجب تجنب هذا الامر".

وتحدث عن خطر توجيه انذار من قبل الحكام للاعب الذي يقوم بالبصق "يمكن للحكم ان يرفع بطاقة صفراء. لأن هذا امر غير صحي ويمكنه نشر الفيروس. هذا أحد الاسباب الذي يجعلنا نتوخى الحذر الشديد قبل البدء مرة أخرى. لست متشائما لكني مشكك الآن".

وبحسب الدكتور إيان بريرلي عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج "تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على ارض الملعب لعدة ساعات"، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات. وحذر بريرلي من طريقة الاحتفال بعد تسجيل الاهداف، المصافحة قبل المباريات وتبادل القمصان بعد نهايتها.

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