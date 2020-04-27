3 أندية إنجليزية تفتح ملاعب التدريب امام اللاعبين

المصدر: وكالات

أعاد ناديا وست هام وبرايتون الإنجليزيان لكرة القدم، فتح ملاعب التدريب أمام اللاعبين اليوم الاثنين، في اطار الخطوات المتبعة نحو عودة محتملة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضما بذلك إلى أرسنال الذي أعلن السبت عن خطوة مماثلة.

وكان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أدى في منتصف مارس الماضي إلى تعليق منافسات البطولة في إنجلترا، كغيرها من غالبية البطولات والمسابقات في أوروبا والعالم. وتتطلع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لاستئناف الموسم في الثامن من يونيو خلف ابواب موصدة على أن ينتهي في 27 يوليو.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز" الإنجليزية السبت الماضي، أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء.

ويتيح المشروع عودة الفرق العشرين المشاركة في الدوري الممتاز، إلى التدريبات في حدود 18 مايو، ما يمنح اللاعبين ثلاثة اسابيع للاستعداد لاكمال الموسم.

واصر مسؤولو الرابطة خلال اجتماعهم مع الأندية العشرين، على ضرورة إنهاء الدوري الذي يتصدر ترتيبه ليفربول.

وتتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 مارس حيث يبدو الـ"ريدز" قريبا أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلا لإنكلترا للمرة الاولى منذ 30 عاما، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وقال برايتون في بيان له إن النادي يسمح "بدخول الملاعب الخارجية للاعبي الفريق الأول حصرا، للتدريب الفردي غير الإلزامي".

وأضاف البيان "ينبغي على اللاعبين أن يقوموا بعملية حجز مسبق من اجل تخصيص أوقات وصول متعاقبة، وتخصيص منطقتهم الخاصة للتدريب، ونتوقع الالتزام الكامل بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء القيام بذلك، وعند الوصول والخروج من المنشأة".

من جهته، أكد متحدث باسم نادي وست هام إن اللاعبين الذي يسكنون في شقق أو ليس لديهم امكانية الوصول لمساحات خضراء آمنة، مسموح لهم بالقدوم إلى ملاعب التدريب.

وقال "سيقتصر الموضوع على لاعب واحد في نفس الوقت، وستكون جميع الحصص التدريبية متماشية مع المبادئ التوجيهية الحكومية حول التباعد الاجتماعي".

وكان نادي أرسنال اعلن السبت السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات (بدءا من اليوم)، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وأفادت تقارير صحافية إنجليزية السبت، ان السلطات في المملكة المتحدة تعتزم بدءا من هذا الأسبوع، عقد سلسلة اجتماعات دورية من أجل "تسريع الإيقاع" بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب فيروس "كوفيد-19".

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الى ان حكومة بوريس جونسون "تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة، في محاولة للعودة الى المنافسات في أسرع وقت ممكن".

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 20 ألفا في بريطانيا وحدها، من أصل قرابة 153 ألف حالة معلنة ومؤكدة.



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