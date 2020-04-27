مدرب مصر ولاعب برشلونة السابقين أكثر المنحوسين في تاريخ كرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بأسماء اللاعبين والمدربين "المنحوسين" الأكثر تعرضا لهزائم مؤثرة في تاريخ نهائيات بطولات كرة القدم، تصدرها مدافع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو بعد أن خسر 11 مباراة نهائية خلال مسيرته الاحترافية، فيما ضمت القائمة مواطنه مدرب المنتخب المصري السابق هكتور كوبر.

وكان ماسكيرانو قد خسر مع منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، وكذلك أربع نهائيات لبطولة كوبا أمريكا أعوام (2004، 2007، 2015 و2016).

وجاء في المركز الثاني الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا بصفته أكثر من خسر المبارايات النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث سقط مع موناكو أمام بورتو البرتغالي عام 2004، ومع مانشستر يونايتد الإنجليزي عامي (2009 و2011) أمام برشلونة، ومع يوفنتوس عام 2015 أمام برشلونة أيضا، وحقق اللقب مرة وحيدة عام 2008 مع مانشستر يونايتد وعلى حساب تشيلسي.

وحل نجم المنتخب الهولندي المعتزل آريين روبن، في الترتيب الثالث بخسارته ست مبارايات نهائية، منها نهائيان ضمن دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، وأمام تشيلسي الإنجليزي عام 2012، وثلاثة نهائيات في كأس السوبر، ونهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا أمام منتخب إسبانيا.

وعلى صعيد المدربين، تصدر الترتيب مدرب منتخب مصر السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر بينما جاء على الترتيب العام مع اللاعبين في المركز الخامس، إذ خسر في ست نهائيات، أبرزها نهائي كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر، وقبلها مباراتين حاسمتين لدوري أبطال أوروبا مع فريق فالنسيا الإسباني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news