الدوسري نجم الهلال السعودي يتلقى عرضاً إنجليزياً

المصدر: وكالات

أكد سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أنه تلقي عرضا للعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هوية النادي.

وقال الدوسري في تصريحات عبر إذاعة "إم.بي.سي.إف.إم" إنه يتطلع لخوض تجربة احتراف جديدة، حيث سبق له أن لعب في صفوف فريق فياريال الإسباني في تجربة قصيرة لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل عرضا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الدوسري، أنه يحترم رغبة جماهير ناديه في الاحتفاظ بنجوم الفريق، لكنه أشار إلى أنه لن يتردد في قبول الفرصة في حالة إتمامها بشكل رسمي من خلال ناديه.

وكان الدوسري انضم لصفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من الهلال، في يناير عام 2018 ، حيث خاض تجربة الاحتراف الأولى في مسيرته والتي دامت لستة أشهر فقط.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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