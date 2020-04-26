رئيس بروسيا دورتموند: أنقذوا كرة القدم من الانحدار

المصدر: وكالات



يرغب الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه في استئناف موسم الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» في أقرب وقت ممكن على أن تقام المباريات بدون جمهور.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وهناك مساعي لاستئناف البوندسليغا في مايو المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وقال فاتسكه لمحطة «سكاي تي في»: «إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن البوندسليغا بأكملها ستتعرض للانحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به».

وأضاف «بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول أنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم، فأنقذوها من الانحدار».

وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم البوندسليجا وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني.

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