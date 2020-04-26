بريطانيا تحارب «الملل» بمجانية البث التلفزيوني الرياضي

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بات مقتنعاً بأن الخطة الحكومية التي بدأ الإعداد لها قبل أيام بالبث التلفزيوني المجاني لكل الأنشطة الرياضية في الفترة المقبلة، سيلعب دوراً مهماً في رفع معنويات الشعب البريطاني، وكسر الملل والرتابة اللذين يعيشهما بسبب تفشي فيروس كورونا، وأخبار الوفيات التي تخطت الـ20 ألفاً حتى يوم أمس، بجانب عشرات الآلاف من الإصابات.

وقالت الصحيفة إن البث المجاني سيشمل ألعاباً شعبية ومهمة، على رأسها الدوري الممتاز، وكذلك بطولات التنس والكريكيت وسباقات الخيل وغيرها.

وأشارت إلى أن هناك خططاً لاستئناف هذه المسابقات الرياضية من خلال اشتراطات معينة وفي أقرب وقت ممكن. وقالت إن المسؤولين الحكوميين والرياضيين واعون بضرورة استئناف الموسم الحالي لكرة القدم، وعدم إلغائه، خصوصاً أن عقوداً مالية ضخمة مرتبطة به، ولا يمكن التخلي عنها بسهولة، الأمر الذي سيضر بالعديد من الشركات والأندية وبالاقتصاد البريطاني عموماً. وانخرط المسؤولون الحكوميون في نقاشات مستمرة مع أصحاب حقوق البث الرياضي الحصري في بريطانيا «سكاي» و«بي تي سبورت»، وذلك من أجل وضع خطة واضحة للمسابقات وكيف سيتم تنفيذ هذا الأمر، حيث من المتوقع أن يكون البث المجاني على المنصات كافة، وليس فقط على القنوات التلفزيونية. وقالت «ذي صن» إن الرياضة ستكون من النشاطات الأولى التي سيتم استئنافها في القريب العاجل، لكن باشتراطات مهمة على رأسها غياب الجمهور، وإجراء اختبارات متواصلة لكل من له علاقة بالمنافسات، بجانب الحفاظ على التباعد المطلوب، وتعقيم المنشآت باستمرار وغير ذلك من الإجراءات الضرورية لتجنب انتشار الفيروس. يُذكر أن البث سيشمل الأراضي البريطانية فقط، ولن يكون على المستوى الفضائي، حتى يحافظ على حقوق القنوات الناقلة، وعدم خسارتها مبالغ مالية كبيرة. إضافة إلى أن الأخيرة تريد تعويض جزء من خسارتها الأخيرة بعد أن توقفت الأنشطة منذ مارس الماضي وحتى الآن، حيث يرتبط البث عادة بعقود رعاية وإعلانات. يُذكر أن خسائر الدوري قد تصل إلى نحو 1.5 مليار يورو في حال الإلغاء، منها 800 مليون يورو للقنوات فقط بحسب تقديرات مؤسسة «كي بي إم جي». والإلغاء ليس مطروحا، رغم أن سابقة في أوروبا حصلت أول من أمس، بقيام الحكومة الهولندية بالاتفاق مع الاتحاد المحلي بإلغاء الموسم، والذي كان فيه أياكس متصدراً. ويخشى ليفربول من أن يكون مصيره على غرار أياكس، خصوصاً أنه يحتاج فقط إلى ست نقاط من أصل 10 مباريات. وما يصبّ في صالح ليفربول أن الجميع في بريطانيا بمن فيهم الحكومة لا يريدون إلغاء الدوري. وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن رابطة الدوري الممتاز اقتربت من الإعلان عن الثامن من يونيو المقبل موعداً لاستئناف المباريات، على أن يكون انطلاق الموسم المقبل في أواخر أغسطس.

إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز يهدّد بخسائر إجمالية تصل إلى نحو 1.5 مليار يورو.



اتفاق وشيك بين الرابطة والحكومة على استئناف الموسم الكروي في 8 يونيو.