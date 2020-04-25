"ميسي سبب اعتزالي الكرة".. “البرغوث” كشف كبر سن كابتن إنجلترا

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، عن أصعب اللحظات في حياته بعالم كرة القدم والوقت الذي اتخذ فيه قرار إعتزال الكرة وكانت في مباراة أمام “البرغوث” الأرجنتيني ميسي، في دوري أبطال أوروبا.

وواجه بيكهام وفريقه باريس سان جرمان، غريمه ميسي وبرشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2012-2013، حيث خاض النجم الإنجليزي تجربة قصيرة جدا مع باريس سان جرمان في 2013، قادما من لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، ليسدل الستار بعدها على مشوار حافل في كرة القدم، خاض خلاله أكثر من 840 مباراة.

وقال قائد منتخب إنجلترا بيكهام في تصريحات لصحيفة “صن” البريطانية، إن مواجهته أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدوري أبطال أوروبا، عام 2013، كانت اللحظة التي دفعته لترك كرة القدم، وانتهت المواجهة بنتيجة 2-2 في الذهاب، و1-1 في الإياب، ليتأهل برشلونة لنصف النهائي، إلا أن النجم الأرجنتيني فعل الكثير في المباراتين ليرهق بيكهام كثيراً.

وقال بيكهام: "قررت الاعتزال عندما كان ميسي يركض من حولي ويتجاوزني، بالرغم من سني المتقدم وقتها، استمتعت بالمواجهة، لقد كنا ممتازين ولم نهزم أمامهم".

وبالفعل، ترك بيكهام كرة القدم إلى الأبد بعد موسم 2013، وكانت مباراته الأخيرة بدوري الأبطال أمام برشلونة وميسي.