الحكومة البريطانية تريد إسعاد شعبها ببث مجاني للأحداث الرياضية

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بات مقتنعاً بأن الخطة الحكومية التي بدأ الإعداد لها قبل فترة بالبث التلفزيوني المجاني لكل الأنشطة الرياضية في الفترة المقبلة، ستلعب دوراً مهماً في رفع معنويات الشعب البريطاني، وكسر الملل والرتابة، اللذين يعيشهما بسبب تفشي فيروس كورونا، وأخبار الوفيات التي ناهزت الـ20 ألفاً، وفي ظل الحجر المنزلي منذ ما يزيد على الشهر.

وقالت الصحيفة إن البث المجاني سيشمل ألعاباً شعبية ومهمة، على رأسها الدوري الممتاز، وكذلك بطولات التنس والكريكيت وسباقات الخيل، وغيرها.

وأشارت إلى أن هناك خططاً لاستئناف هذه المسابقات الرياضية من خلال اشتراطات معينة، وفي أقرب وقت ممكن. وكشفت من جانبها صحيفة «التايمز» أن رابطة الدوري الممتاز باتت مقتنعة بأن الثامن من يونيو المقبل سيكون توقيتاً مثالياً، لاستئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

والجميع في بريطانيا لا يريدون إلغاء الموسم الكروي الحالي نتيجة خسائر قد تصل إلى 1.5 مليار يورو، منها 800 مليون يورو للقنوات صاحبة الحق الحصري في البث، والتي فتحت قنوات اتصال ونقاش مستمر مع الرابطة ومسؤولين حكوميين، للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع البث المجاني على كل المنصات، على أن يختص فقط بالداخل البريطاني، وليس على المستوى الفضائي.