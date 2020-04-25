تحديد موعد استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم المعلّق منذ منتصف مارس الفائت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الثامن من يونيو، خلف أبواب موصدة، على أن يصل إلى النهاية في 27 يوليو، وفق ما أفادت صحيفة «ذي تايمز».

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة البريطانية، بشأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم «الموافقة» عليها.

وكانت تتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز، قبل تعليقه في 13 مارس، حيث يبدو ليفربول قريباً أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلاً لإنجلترا، للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وذكرت «ذي تايمز» أن مسؤولين في الرابطة عرضوا، الأسبوع الماضي، «مشروع الاستئناف» على المساهمين والشركاء.

ووفق هذا المشروع، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بوجود 400 شخص كحد أقصى في الملعب، بمن فيهم اللاعبون والمدربون والإداريون والصحافيون، شرط أن تكون نتيجة فحوصهم بـ«كوفيد-19» سلبية، وفي ملاعب معيّنة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية.

كما ستتخذ تدابير جديدة في الملاعب، من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، في الوقت الذي سيُطلب فيه من اللاعبين أن يأتوا بمفردهم إلى التمارين، مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل.

واقترح المسؤولون أن يكون 22 أغسطس موعد انطلاق موسم 2021-2022.

وفي حال تعذّر إنهاء الموسم، ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جداً على الأندية.

وقد توصلت بعضها إلى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمّل العبء المالي، إذ وافق لاعبو ساوثمبتون، ووست هام، وشيفيلد يونايتد، وواتفورد، على التأخر في تقاضي رواتبهم، فيما وافق لاعبو أرسنال على حسم 12.5% من راتبهم السنوي.