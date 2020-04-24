تأجيل المباراة النهائية لكأس ألمانيا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب اجتماع عقد بالفيديو كونفرانس أن نهائي كأس ألمانيا لن يقام في الموعد المحدد من قبل يوم 23 مايو المقبل في الملعب الأولمبي ببرلين.

يذكر أن المسابقة متوقفة حاليا في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا، علما بان مباريات الدور قبل النهائي لم تقام حتى الآن التي تجمع بايرن ميونيخ مع انتراخت فرانكفورت، وساربروكين مع بايرليفركوزن.

ولم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن الموعد المحتمل لإقامة المباراة النهائية خاصة وأن كرة القدم الألمانية تسير ببطء نحو استئناف الدوري الألماني (بوندسليجا) بدون جمهور، على الأرجح خلال الشهر المقبل.