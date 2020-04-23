نجم كرة قدم يتكفل بطعام مستشفى ولد فيه لـ3 أشهر

المصدر: وكالات

أعلن نجم فريق تشلسي الانجليزي لكرة القدم، الألماني أنطونيو روديغر، تحمله تكاليف الطعام في مستشفى ببرلين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كنوع من المساعدةف ي فترة تفشي وباء فيروس كورونا. وسيعطي روديغر أمواله لمستشفى برلين تشاريتيه، الذي فيه في 1993.

وقال روديغر للموقع الإلكتروني لتشيلسي :" تواصلت مع برلين تشاريتيه، قبل عيد الفصح، وسألتهم أين يمكنني تقدم اقصى قدر من المساعدة".

وأضاف :"قالوا لي أنه من الصعب تنظيم توفير الطعام لطاقم التمريض خلال هذه الأيام خاصة وأن المطعم مغلق في هذه اللحظة، وهو نفس حال كل المطاعم حول المستشفى".

وتابع :"قررت برفقة عائلتي أن نتحمل قيمة تكلفة الطعام لمدة ثلاثة أشهر. أنا ممتن للغاية لما قدمته لي برلين في فترة شبابي. الآن لدي الإمكانية لأرد شيئا وأتمنى أن يتحسن الموقف قريبا".

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