ليفربول يخسر 15 مليون يورو.. لهذا السبب

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" البريطانية عن المبلغ الذي سيخسره ليفربول الإنجليزي، حال رحل البرازيلي فيليب كوتينيو عن برشلونة الإسباني في الصيف.

وكان نجم "السيليساو" قد انتقل من "الريدز" إلى البارسا في يناير 2018، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو آخرين في صورة مكافآت،

في حين ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن كوتينيو في طريقه للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي، بعدما تم تأكيد أن بايرن ميونخ الألماني لن يُفعّل خيار شرائه مقابل 120 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة ستاندارد أن برشلونة دفع لليفربول المبلغ الثابت في عملية كوتينيو (120 مليوناً)، وجزءاً من المكافآت، حقق فيليب أهدافها، لكن جزءاً آخر من المتغيرات يقدر بـ15 مليون يورو لم يحقق، وسيحرم منه نادي الميرسياسيد حال رحل اللاعب هذا الصيف.

بينما تتعلق هذه المكافآت بـ5 ملايين يورو يُفترض أن يدفعها برشلونة لليفربول حال حقق الأول دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، و10 ملايين يورو آخرين عند وصول كوتينيو للمباراة 75 بقميص النادي الكاتالوني.