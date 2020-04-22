لاعب مصري يهدد مدربه بـ "ثعبان" بعد استبعاده من المباريات

سيد مصطفى - دبي

قال قائد الأهلي المصري الأسبق، أحمد السيد، أن نجم الكرة المصرية، رضا عبد العال، كان يهدد مدرب الفريق الألماني، راينر تسوبيل بـ "ثعبان" بعدما كان يتأكد من أنه خارج التشكيلة الأساسية للفريق.

وأضاف السيد في احدى اللقاءات التلفزيونية: "رضا عبد العال كان يشتهر بأنه يصطحب معه ثعبان للنادي في التدريبات، وفي احدى المرات سأل تسوبيل عما إذا كان موجودا في تشكيلة المباراة المقبلة، فأخبره المدرب الألماني بأنه سيكون خارج التشكيلة، فإذا بـ "عبد العال"، يدخل غرفة الجهاز الفني وأغلق باب الغرفة على تسوبيل ومساعديه، وهدد بالثعبان، وسمعنا كلاعبين بكراسي تتطاير داخل الغرفة".

وتابع: "رضا عبد العال كان له موقف آخر مع الثعبان، حينما داعب اللاعبين داخل حمام السباحة، ورمى عليهم ثعبان، فأصاب اللاعبين بالهلع، وأتذكر يومها أن قائد الفريق أصيب بشد من النوع الأول لمحاولة هروبه داخل الحمام من الثعبان".

وانتقل رضا عبد العال من الزمالك إلى الأهلي عام 1993، في صفقة أحدثت ضجة كبرى نظرا للقيمة المالية الكبيرة وقتها والتي قدرت بـ 625 ألف جنيه.