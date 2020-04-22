صندوق دعم بمليون دولار لأندية كرة القدم في البيرو

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن انشاء صندوق دعم بقيمة مليون دولار سيكون بتصرف اندية الدرجتين الاولى والثانية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد البيروفي في بيان "لقد حصلنا عل الضوء الاخضر من كونميبول (الاتحاد الاميركي الجنوبي لكرة القدم) من اجل تخصيص الاموال في اطار برنامجه "ايفولوشن 2020" لدعم انديتنا في الدرجتين الاولى والثانية".

وأكد رئيس الاتحاد البيروفي اغوستان لوزانو انه في حال قام كونميبول والاتحاد الدولي (فيفا) بدفع مبالغ اضافية لصالح الكرة البيروفية، فانها ستكون مخصصة لاستئناف الدوري في الدرجتين الاولى والثانية.

وأعرب لوزانو عن امله في معاودة النشاط المحلي في يوليو وراء ابواب موصدة على ان يخضع اللاعبون الى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا.

وكان رئيس الاتحاد القاري اليخاندرو دومينيغز طلب من الفيفا عقد اجتماع طارىء من اجل بحث مسألة انشاء صندوق دولي لمساعدة الاتحادات الوطنية التي تضررت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

يذكر ان نادي كارلوس مانوتشي البيروفي اعلن الثلاثاء بانه توقف عن دفع رواتب لاعبيه بسبب وباء "كوفيد-19" مستغلا اجراءات حكومية في ما يتعلق بالطوارىء الصحية، في حين استغنى نادي ديبورتيفو كووبسول من الدرجة الثانية عن جميع العاملين فيه وجهازه الفني.

واصدرت الحكومة البيروفية قرارا بمنع التجمعات الكبيرة حتى عام 2021 في محاول لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي حصد 480 شخصا حتى الان، لكنها ابقت الباب مفتوحا امام اقامة مباريات الدوري المحلي الكروي من دون جمهور.

وتوقف الدوري البيروفي الذي ضم 20 فريقا في منتصف مارس بعد مرور 6 مراحل على بدايته.

