"كورونا" يجبر نادي برشلونة على التنازل عن حقوق تسمية ملعبه

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم التنازل عن حقوق تسمية استاد "كامب نو" لمؤسسته الخيرية، للإسهام ودعم جهود مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح برشلونة عبر بيان بموقعه الرسمي على الإنترنت أن مؤسسة برشلونة ستبحث عن راع جديد للاستاد للموسم المقبل. وأضاف النادي في بيانه:"العالم يشهد لحظة مهمة للغاية، تتمثل في حدوث أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، وقد اتخذ نادي برشلونة قرارا استثنائيا يتناسب مع المتطلبات الإنسانية في مثل هذه الأوقات المتسمة بعدم اليقين".

وتابع :"مجلس الإدارة الذي اختير بشكل ديمقراطي من قبل الأعضاء، والذي يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، وافق على التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو للموسم المقبل 2020 / 2021، لمؤسسة النادي من أجل جمع الأموال واستغلالها في المشاريع البحثية في إقليم كتالونيا والعالم كله، لمقاومة أثار كوفيد-19."