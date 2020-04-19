تعرف إلى أول نادٍ يستعد لتقديم خدمة متابعة المباريات من السيارة بسبب "كورونا"

المصدر: وكالات

يعتزم نادي ميتييلاند، الناشط في الدوري الدنماركي لكرة القدم، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة للجماهير عندما يتم السماح بإقامة لمنافسات الرياضية بعد انتهاء تفشي وباء فيروس "كورونا".

ويخطط النادي الذي يقع في وسط جزيرة يوتلاند لاستخدام 2000 مكانا لوقوف السيارات حول ملعب "ام.سي.اتش أرينا" في مدينة هيرنينج، حيث ستكون الجماهير قادرة على متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة.

وكانت الدنمارك، بجانب العديد من الدول، حددت عشرة أشخاص على الأكثر في أي تجمع عام، وهو الأمر الذي جعل عدم حضور الجماهير للمباريات أمر مؤكد في الفترة الحالية.

وقامت الدنمارك أمس السبت بتمديد الحظر على التجمعات العامة حتى يوم 11 مايو.

وعندما يحصل الدوري الدنماركي في النهاية على الضوء الأخضر للاستئناف، سيكون على الأرجح بدون جمهور لفترة زمنية، وذلك وفقا لما قاله بريبين روكاير، المسؤول عن التسويق، على الموقع الإلكتروني للنادي.

وأضاف: "نحن في حوار وثيق مع الشرطة، وبلدية هيرنينج، وملعب "ام.سي.اتش أرينا" لخلق إطار عمل آمن للجميع".

ويتوقع النادي أن عشرة آلاف مشجع بإمكانهم مشاهدة المباراة ضمن خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة.

وذكر النادي أن أغنية مشتركة ستسبق المباراة. وسيمنح المشاركون خاصية التعليق على المباراة في سيارتهم من خلال ضبط موجة إذاعة محددة.

ويتصدر ميتييلاند الدوري الدنماركي. وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في الثامن من مارس.

وذكرت رابطة الدوري الدنماركي إنها تريد استكمال الموسم حتى لو أقيمت المباريات بدون جمهور.

وذكر ميتييلاند أنه إذا كانت تجربة خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة مفيدة، سيحاول النادي توفير المزيد من الأماكن لوقوف السيارات وربما يتقدم النادي بطلب للدخول في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.