رونالدو سيعود إلى إيطاليا في حالة واحدة فقط

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرفض العودة إلى إيطاليا والانضمام إلى يوفنتوس في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي سيعود في حالة واحدة فقط وهي استئناف المباريات.



ونشرت صحيفة’’ كورييري ديللو سبورت’’ أنه تم التأكد من شفاء ثلاثي يوفنتوس المُصاب بكورونا وأخرهم الأرجنتيني باولو ديبالا وصديقته أوريانا، وأن نادي يوفنتوس ينتظر عودة لاعبيه المتواجدين خارج إيطاليا إلى تورينو خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لاستئناف التدريبات في بداية مايو المقبل.



وأضافت: "في حين يأتي هذا بالإضافة إلى اقتراب وصول دوغلاس كوستا وميراليم بيانيتش إلى تورينو خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن تظل عودة رونالدو هي الأزمة التي تواجه يوفنتوس في الوقت الحالي.



وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في الوقت الحالي مع عائلته في البرتغال لا يملك الرغبة في العودة إلى تورينو إلا في حالة استئناف نشاط كرة القدم فقط.



وبينت أن رونالدو سيحتاج إلى التواجد في تورينو من أجل عمل الفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا والدخول في فترة العزل الصحي التي تستمر لأربعة عشر يوماً والاستعداد لعودة الفريق للتدريبات في بداية شهر مايو المُقبل كما هو مقرر.