نجم الأهلي المصري يتدرب في فندق مملوك لصديقه

المصدر: وكالات

كشف نجم فريق الأهلي المصري، علي معلول، خلال حوار تلفزيوني مع قناة النادي الأهلي، أنه رفض العديد من العروض المغرية، خصوصاً من أندية خليجية، مفضلاً الاستمرار في اللعب للأهلي. وقال إن الجميع ملتزم بالإجراءات المتخذة حالياً، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد أنه ينفذ برنامجاً تدريبياً بأحد الفنادق في الوقت الراهن.

وقال إنهم على تواصل مستمر مع الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، فهو على تواصل مستمر مع اللاعبين، من خلال إرسال برامج تدريبية عبر الـ«واتس أب»، يقوم الجميع بتنفيذها من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، بهدف عدم استنزاف الكثير من الوقت، بعد عودة الحياة من جديد إلى شريان كرة القدم في مصر وإفريقيا، والاستمرار بالمنافسة في البطولات.

وأضاف: «أقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي بحديقة أحد الفنادق، والذي يملكه أحد أصدقائي، وجميع اللاعبين يؤدون تدريباتهم بقوة، وملتزمون بالبرامج التدريبية».

وأوضح أن جميع اللاعبين جاهزون لعودة النشاط في أي وقت، وأن الأهلي قطع مشواراً كبيراً في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في استكمال مشواره بقوة، بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة في السباق، من أجل التتويج باللقب.