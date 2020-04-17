كيكي: تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني سيكون منطقياً

المصدر: وكالات

رأى مدرب برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، كيكي سيتيين، أنه سيكون «منطقياً» أن يتوّج فريقه باللقب، إذا لم يستكمل الموسم حتى نهايته، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سيتيين، في معرض رده على سؤال من إذاعة «كادينا سير»، حول من سيكون بطلاً لموسم2019-2020 ، إذا لم يستأنف الدوري: «برشلونة، في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، عند تعليق البطولة في المرحلة الـ27، من الواضح أن ذلك منطقي».

واعتبر أنه، في حال استئناف المباريات، من الآمن أن تقام دون جمهور. وقال: «خلف الأبواب المغلقة سيكون الأمر محزناً بعض الشيء، لكن في الحقيقة نريد جميعاً أن نلعب، حتى لو كان ذلك دون جمهور».

وأبدى مدرب بلاوغرانا موافقته على قرار الاتحاد الإسباني للعبة، بمشاركة الفرق الأربعة الأولى في الترتيب الحالي بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حال إلغاء ما تبقى من الموسم، معتبراً أن هذه الفرق هي التي تستحق أكثر من غيرها.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن، الخميس، عن خطوته بعد اجتماع لجنته المفوضة المكلفة بإدارة البطولات الاحترافية، وقال في بيان له إنه في حال إلغاء الموسم «سيتم تحديد الفرق المتأهلة للمسابقتين القاريتين، بحسب ترتيب المرحلة الأخيرة، التي أقيمت قبل توقف المنافسات (مع خوض الفرق الـ20 للعدد ذاته من المباريات)».

وبالنظر إلى الترتيب، ستتأهل فرق برشلونة المتصدر، وريال مدريد الثاني، وإشبيلية الثالث، وريال سوسييداد الرابع، لمسابقة دوري الأبطال، فيما سيشارك خيتافي الخامس، وأتلتيكو مدريد السادس في الدوري الأوروبي.

وتتوقف البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي على نتيجة المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك بين أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، والمؤجلة بدورها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت الاتحاد إلى أنه في حال أقيمت مباراة كأس الملك وفاز ريال سوسييداد على أتلتيك بلباو، فإن البطاقة الأخيرة للدوري الأوروبي ستكون من نصيب فالنسيا، باعتباره صاحب المركز السابع في الدوري.

ورداً على سؤال حول رغبته في عودة البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي إلى برشلونة، أجاب سيتيين: «كيف يمكنني ألا أحب كل اللاعبين الكبار؟ ونيمار واحد منهم (...) نعلم أن هؤلاء اللاعبين مكلفون للغاية، وأنه ليس من السهل ضمهم».

وتعد إسبانيا، التي علقت كل النشاطات في مارس الماضي، ثاني أكثر البلدان تضرراً بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، مع ما يزيد على 19 ألف حالة وفاة، و184 ألف إصابة معلنة، وفق ما أفادت به السلطات الصحية الجمعة.