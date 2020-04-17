نادٍ أقال مدربه قبل جائحة كورونا.. ويفاوضه حالياً لتخفيض راتبه

المصدر: وكالات

طالب نادي توتنهام الانجليزي مدربه المقال من منصبه الارجنتيني ماوريسيو بوكتينيو تخفيض راتبه المتفق عليه بعد اقالته، بسبب معاناته ماليا اثر توقف الدوري المحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وكتبت الصحيفة اليوم الجمعة ان «توتنهام طلب من بوكيتينو تقليص راتبه البالغ 8,5 ملايين جنيه استرليني (نحو 10,5 ملايين دولار)، للمساعدة في تخفيف معاناته المالية بسبب فيروس كورونا».

وكان رئيس النادي دانيال ليفي قد اتفق مع بوكيتينو على تسديد راتبه حتى ايجاد وظيفة جديدة.

وارتبط اسم بوكيتينو (48 عاما) بتدريب عدد من ابرز الاندية الاوروبية على غرار مانشستر يونايتد الانجليزي وريال مدريد الاسباني.

كما اشارت الصحيفة ان توتنهام طلب من جهاز بوكيتينو المساعد والمؤلف من المدربين خيسوس بيريز، ميغل داغوستينو وانتوني خيمينز تخفيض رواتبهم.

وقاد بوكيتينو توتنهام بشكل مفاجىء الى نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، حيث خسر امام ليفربول في النهائي. لكن بداية موسمه كانت مخيبة في الدوري الانكليزي، فاستبدله ليفي بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

